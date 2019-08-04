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Американская авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов

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Американская авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов

Глазго, 4 августа. Американский авиационный перевозчик United Airlines отменил рейс из Глазго в Ньюарк из-за нетрезвых пилотов. Компания обещала доставить пассажиров в пункт назначения в самое ближайшее время. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Согласно данным газеты, оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Более того, они даже не смогли пройти стандартный тест на содержание алкоголя в крови перед вылетом.

Отмечается, что 45-летний командир воздушного судна (КВС) и 61-летний второй пилот в результате инцидента были отстранены от службы и арестованы. Ожидается, что в предстоящий вторник они предстанут перед судом.

Как сообщал «Ридус», в мае текущего года лайнер авиакомпании Qatar Airways, следовавший рейсом Хельсинки — Доха, задержали на 12 часов. Наземные службы заподозрили экипаж воздушного судна в пьянстве. Отмечалось, что в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух членов экипажа, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

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