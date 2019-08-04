Клаудия Шиффер объявила войну соседу

Лондон, 4 августа. Супермодель Клаудия Шиффер вместе с мужем, британским режиссером Мэттью Воном вступили в войну со своим соседом по поместью в английском графстве Саффолк.

Недовольство пары вызвало то, что их сосед захотел соорудить рядом со своим коттеджем двухэтажную пристройку. Но звездная чета посчитала, что это разрушит историческую атмосферу их старинной усадьбы Колдхэм-холл. Этими угодьями они владеют с 2002 года.

По данным таблоида The Daily Mail, адвокаты Шиффер и Вона уже написали письмо в районный совет Западного Саффолка, в котором сообщили, что «вид на постройки их соседей существует с XVI века», поэтому расширение строений нанесет вред объектам культурного наследия, а планируемый гараж и магазин добавят капитальную форму застройки к сельскому характеру усадьбы.

Как уточняет телеканал 360, ходатайство об увеличении коттеджа было подано родственницей мультимиллионера Йенса Пило Ханной Пило.

Напомним, в начале августа 48-летняя Шиффер привлекла внимание бульварной прессы, снявшись абсолютно обнаженной для итальянского Vogue. Последний раз на обложке журнала в этой стране Клаудия появлялась 25 лет назад. Для немецкого Vogue Шиффер тоже снималась в откровенном виде. Причем в 2010 году она участвовала в съемках, будучи беременной. У модели и ее мужа трое детей: старшему сыну 16 лет, а младшей дочери — девять лет.