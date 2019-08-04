Шойгу рассказал о принципе состязательности в подготовке ВС России

Москва, 4 августа. Принцип состязательности вышел на первую строчку в боевой подготовке войск, что подталкивает к формированию новых конкурсов Армейских международных игр, учитывающих все необходимые умения военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Звезда».

«Состязательность у нас в вооруженных силах России вышла на первое место, и это, естественно, заставляет создавать все новые и новые конкурсы», — отметил руководитель оборонного ведомства.

По словам министра, благодаря работе журналистов и военных дипломатов информация о конкурсе стала распространяться по миру, в результате большое число государств заинтересовано в участии в этих играх.

Шойгу обратил внимание на то, что изначально проведение игр в формате танкового биатлона преследовало три главные цели: приведение в порядок территории военных полигонов, повышение умения огневой подготовки, модернизация техники и вооружений.

Как сообщала «Газета.Ru», торжественная церемония открытия Армейских международных игр состоялась в субботу в Московской области. Соревнования проводятся пятый год подряд, в этом году в них участвуют более 5 тысяч военнослужащих из 36 стран.