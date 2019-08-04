Роспотребнадзор рассказал, как бороться с тропическими постельными клопами

Москва, 4 августа. Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о появлении во многих российских городах тропических постельных клопов и дал рекомендации по борьбе с ними. Об этом сообщается на сайте организации.

В ведомстве напомнили, что огромное значение имеют санитарные процедуры. Так, нужно систематически проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса, как можно чаще менять постельное белье.

Помимо этого, специалисты советуют время от времени осматривать диваны и ковры, обращая внимание на следы жизнедеятельности клопов. Они выглядят, как «темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев».

Как отмечает Роспотребнадзор, для предупреждения появления этих насекомых надо регулярно делать ремонт в квартире: детально клеить обои, замазывать щели в полах, за плинтусами, возле подоконников и косяков дверей.

В ведомстве предположили, что постельных клопов также могут привезти с собой постояльцы гостиниц и хостелов, им рекомендуется скрупулезно осмотреть постель при заселении в номер.

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