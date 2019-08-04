Организаторам незаконных митингов нужна «цветная революция» в РФ, уверен Марков

Москва, 4 августа. «Недокандидаты» в Мосгордуму организуют запрещенные митинги не для того, чтобы добиться допуска на выборы, им нужна «цветная революция», считает директор Института политических исследований, депутат ГД РФ пятого созыва Сергей Марков.

По его мнению, так называемые «оппозиционеры» будут и дальше организовывать различные несанкционированные акции, потому что преследуют цель дестабилизировать ситуацию в стране, «спровоцировать власть на насилие». Он отметил, что так называемые «политики» используют в своих гнусных целей молодых людей, даже несовершеннолетних подростков, «бросают молодежь под дубинки Росгвардии и ждут, пока кто-нибудь погибнет».

«Им нужна кровь – кровь невинного агнца на алтарь раскручивания спирали государственного переворота», – объяснил эксперт в комментарии изданию «ПолитРоссия».

По мнению Маркова, то, что соратники блогера Алексея Навального продолжают упорно нарушать закон является их особым планом: «Они считают, что нужно бить, бить и бить в эти ворота. Они не хотят войти в эти ворота, они хотят их сломать».

Отметим, что мэрия Москвы перед очередной провокацией «оппозиции» предлагала провести законную акцию, на проспекте академика Сахарова но оскандалившимся самовыдвиженцам такой вариант был неинтересен, ведь в этом случае не было бы массовки с провокаторами, готовых бросаться на сотрудников полиции.

Напомним, накануне в центре столицы так называемые «оппозиционеры» снова организовали запрещенный митинг «за свободные выборы». Поводом для этого был отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборах в Мосгордуму ряд кандидатов. В частности, к выборам не была допущена соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие лица. Отказ был абсолютно правомерным: в их подписных листах было обнаружено огромное количество фальсификации. У Соболь, к примеру процент брака составил почти 15% (при допустимом пороге в 10%). 13 июля стало известно, что она организовала целую подпольную фабрику по подделке подписей. На нее работали несколько молодых людей. Им обещали заплатить по две тысячи рублей за смену. В перерывах между подделкой автографов "мертвых душ" в документах для МГИК они пили пиво и смотрели телевизор.

Но юристка так называемого ФБК, как и другие попавшиеся на подделке подписей кандидаты считают, что им отказали неправомерно. Однако вместо того, чтобы доказывать свою правоту в суде, они предпочитают давить на избиркомы и устраивать провокационные сходки в Москве, подвергая людей опасности быть задержанными.

Причем каждый раз прокуратура предупреждает Соболь и Ко о недопустимости организации запрещенных акций, но уведомления надзорного ведомства игнорируются. Накануне протеже Навального была задержана. По решению суда ее оштрафовали на 300 тыс. рублей за организацию несогласованной акции на Трубной площади.

Кроме того, провокаторше угрожает ответственность за неявку на допрос по требованию СК РФ. В ближайшее время ее должны допросить в связи с массовыми беспорядками в Москве. На данный момент юрист так называемого «ФБК» находится в статусе свидетеля.