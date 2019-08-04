Оскароносный режиссер Пеннебейкер скончался в возрасте 94 лет

Нью-Йорк, 4 августа. Американский режиссер-документалист и обладатель премии «Оскар» Донн Аллан Пеннебейкер скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает информационное агентство AP.

Режиссер скончался по естественным причинам в окружении родных в Лонг-Айленде, передает RT.

Пеннебейкер начал свою карьеру в кинематографе в 50-х, одной из дебютных работ стала картина «Первичный» о соперничестве между Джоном Кеннеди и Хьюбертом Хамфри за место кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Впоследствии Пеннебейкер снял еще несколько документальных лент о Кеннеди.

В 1960 годах режиссеру предложили снять картину о музыканте и актере Бобе Дилане во время тура по Великобритании, результатом стала работа «Don’t Look Back», получившая хорошие оценки критиков.

Вместе со своей женой Крис Хегедус Пеннебейкер снял картину «Военная комната», рассказывающий о предвыборной кампании Билла Клинтона в 1992 году. Картина была номинирована на престижнейшую премию «Оскар» как лучший документальный фильм, но не завоевал награду. «Оскар» режиссер все-таки получил, но в 2013 году, за «выдающиеся заслуги в кинематографе».