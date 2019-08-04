Пострадавшую от наводнения территорию Тулуна исключат из зоны заселения

Иркутск, 4 августа. Вся территория города Тулун, которая пострадала от стихийного бедствия, будет исключена из зоны заселения. Об этом заявил журналистам в воскресенье глава Иркутской области Сергей Левченко.

«Издан приказ, зарегистрирован в кадастровой палате — в документ попала вся новая зона затопления Тулуна», — пообещал руководитель региона.

Кроме того, ожидается, что будут спроектированы новые защитные конструкции для Нижнеудинска и Тулуна.

Как сообщала «Газета.Ru», в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Жертвами стихийного бедствия стали 25 человек, до сих пор числятся пропавшими без вести шесть человек. Как отмечал руководитель Иркутской области, на данный момент ведется работа, итогом которой должно стать исключение подтопленной территории города Тулуна из зоны заселения.