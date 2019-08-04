Стрельба в ТЦ Техаса унесла жизни 20 человек. События дня. ФАН-ТВ

Стрельба в Техасе, убиты 20 человек В результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса погибли 20 человек, еще 26 граждан получили ранения. Трагедия произошла в торговом центре в Эль-Пасо. «Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо в Техасе является не только трагическим событием, но и проявлением трусости. Я, как и каждый житель нашей страны, осуждаю этот ненавистный поступок. Нет таких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», — заявил президент США Дональд Трамп. Отметим, россиян среди пострадавших нет. Подозреваемым оказался 21-летний мужчина, его задержали.

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет, сообщили в Минобороны. Полет прошел в рамках программы испытаний. Аппарат за 20 минут несколько раз облетел аэродром и совершил успешную посадку. Добавим, беспилотник оснастили целевой аппаратурой для различных видов разведки, а его максимальная взлетная масса достигает 20 тонн.

National Interest оценил главный парад ВМФ РФ Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге. Издание отмечает, что Россия показала всю мощь своего стремительно меняющегося флота. Авторы обратили внимание, что в параде не приняли участие корабли, построенные в советские годы. По их мнению, парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние десятилетия Военно-морской флот РФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов.