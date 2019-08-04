Стрельба в ТЦ Техаса унесла жизни 20 человек. События дня. ФАН-ТВ

Стрельба в Техасе, убиты 20 человек
В результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса погибли 20 человек, еще 26 граждан получили ранения. Трагедия произошла в торговом центре в Эль-Пасо.
«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо в Техасе является не только трагическим событием, но и проявлением трусости. Я, как и каждый житель нашей страны, осуждаю этот ненавистный поступок. Нет таких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», — заявил президент США Дональд Трамп.
Отметим, россиян среди пострадавших нет. Подозреваемым оказался 21-летний мужчина, его задержали.
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет, сообщили в Минобороны. Полет прошел в рамках программы испытаний. Аппарат за 20 минут несколько раз облетел аэродром и совершил успешную посадку. Добавим, беспилотник оснастили целевой аппаратурой для различных видов разведки, а его максимальная взлетная масса достигает 20 тонн.
National Interest оценил главный парад ВМФ РФ
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге. Издание отмечает, что Россия показала всю мощь своего стремительно меняющегося флота. Авторы обратили внимание, что в параде не приняли участие корабли, построенные в советские годы. По их мнению, парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние десятилетия Военно-морской флот РФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов.
Зеленский анонсировал новую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу в нормандском формате на уровне глав внешнеполитических ведомств. По его словам, переговоры запланированы на конец августа. Зеленский отметился противоречивыми заявлениями по ситуации в Донбассе. Ранее он обещал сделать все от себя зависящее ради мира. Но пока не подкрепил эти намерения реальными делами. Напомним, в состав «Нормандской четверкой» принято называть группу по урегулированию конфликта в Донбассе в составе Украины, Германии, Франции и России.