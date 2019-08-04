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«Союзмультфильм» позвал на работу автора комиксов в стиле «Игры престолов»

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«Союзмультфильм» позвал на работу автора комиксов в стиле «Игры престолов»

Москва, 4 августа. Киностудия «Союзмультфильм» предложила работу автору комиксов в стиле «Игры престолов» Прокопию Уляшову. Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

Напомним, художник из Сыктывкара изобразил героев советских мультфильмов в виде персонажей популярной телесаги. Рисунки Уляшова пользовались огромной популярностью в соцсетях. Слащева отметила, что именно после этого невероятного успеха руководство студии решило пригласить художника на экскурсию и собеседование в «Союзмультфильм».

«Союзмультфильм» позвал на работу автора комиксов в стиле «Игры престолов»

«Он действительно оказался очень талантливым молодым человеком с большим количеством креативных идей», — рассказала она в комментарии  РИА Новости.

Слащева уточнила, что Прокопию предложили стать специалистом по продвижению.

«Я думаю, в сентябре Прокопий выйдет на новое место», — добавила собеседница агентства.

«Союзмультфильм» позвал на работу автора комиксов в стиле «Игры престолов»

Как отмечает телеканал 360, судя по информации на странице Уляшова в соцсети «ВКонтакте», ему 25 лет. В графе место работы он указал Юношескую библиотеку Республики Коми. Кроме того, молодой человек организует республиканский «фестиваль гик-культуры» «Сыр-Кон», а также рисует комиксы. В мае этого года он опубликовал серию рисунков «Игра престолов» в стиле «Союзмультфильма».

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