Климкин ожидает массовое бегство украинцев за рубеж

Киев, 4 августа. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что через пару лет 50% граждан страны будут находиться за рубежом. Об этом пишет интернет-портал «Обозреватель».

«Вот то, что происходит на сегодняшний день, когда миллионы украинцев за рубежом, полагаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там», — считает украинский министр.

Параллельно с этим руководитель дипломатического ведомства Украины указал на то, что основной ценностью страны являются люди, а не земля и ресурсы.

«Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Естественно, важно и благосостояние», — заявил глава МИД.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее Климкин выражал мнение, что в массовом отъезде украинцев в другие государства в поисках трудоустройства нет ничего страшного, но называл происходящее «мегавызовом для Киева».

В апреле 2018 года глава внешнеполитического ведомства Украины заявил о планах вернуть домой проживающих в России украинских граждан. Он отмечал, что в России проживает каждый двенадцатый украинец.