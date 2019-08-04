Гаспарян призвал строго наказывать всех провокаторов на незаконном митинге

Москва, 4 августа. Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян уверен, что провокаторов на незаконном митинге в центре Москвы необходимо наказывать по статьям УК РФ.

В ходе очередного незаконного митинга, прошедшего в субботу, 3 августа, провокаторы из числа так называемой «оппозиции» принесли с собой оружие, а также вели себя агрессивно по отношению к полицейским. Несмотря на поведение некоторых участников этого сборища, стражи порядка вели себя предельно корректно и достойно, обеспечивая безопасность обычных москвичей.

Как отметил Гаспарян в интервью изданию «Слово и Дело», все причастные к беспорядкам в столице должны быть строго наказаны по закону.

«За нападение на сотрудника полиции, например, предусмотрена уголовная ответственность. Сторонникам оппозиции следует понять, что подобные деяния несравнимы с написанным в Twitter комментарием или опубликованным постом в Facebook», – заявил эксперт.

Публицист указал также и на то, что провокации на митингах 27 июля и 3 августа были заранее срежиссированы.

Напомним, что неделю назад, 27 июля, в столице прошел незаконный митинг, организаторами которого выступили последователи блогера Алексея Навального, получившие отказ в регистрации в Мосгордуму из-за большого числа брака в подписных листах, а также наличия в них «мертвых душ». Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие, наплевав на закон, начали зазывать москвичей на незаконные акции. Несмотря на то, что некоторые участники этого незаконного митинга вели себя агрессивно, полиция под руководством главы регионального МВД Олега Баранова обеспечила безопасность жителям и гостям столицы.