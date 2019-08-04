ДТП с пятью автомобилями произошло в Екатеринбурге, есть жертвы

Екатеринбург, 4 августа. Два человека погибли, еще трое получили ранения при столкновении пяти транспортных средств в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Согласно информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 03.55 по московскому времени. Водитель автомобиля Kia Rio, не справившись с управлением, столкнулся с SsangYong, а затем протаранил Lada Priora, которая стояла на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. От удара ВАЗ отбросило в автомобиль Toyota Avensis, а последнюю — в Volkswagen Polo.

Отмечается, что в результате массовой аварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли на месте. Отечественное транспортное средство, по предварительным данным, «имело надпись сервиса такси Uber».

Другие подробности и детали произошедшего устанавливаются.

Как сообщала «Газета.Ru», 2 августа следователи приступили к проверке по факту смертельного ДТП рейсового пассажирского автобуса в Ставропольском крае, в результате которого погибли пять человек.