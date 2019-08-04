Оппозиция готова жертвовать москвичами ради внимания западной прессы

Москва, 4 августа. Так называемая «оппозиция» устраивает провокации на незаконных митингах в центре Москвы исключительно для западных СМИ. Такое мнение выразила политолог и политтехнолог Алена Август, объясняя отказ организаторов беспорядков в столице от предложенного властями варианта проведения митинга на проспекте Сахарова.

Алена Август не сомневается, что оппозиция с самого начала не собиралась проводить мирный митинг, а хотела спровоцировать массовые волнения. Предложенная площадка на Сахарова, как отметила эксперт, достаточно просторная, что исключает давку и неразбериху. Именно поэтому организаторы беспорядков отказались от нее и решили устроить незаконный митинг, наплевав на безопасность москвичей.

«Этим-то и отличается мероприятие, должным образом организованное с законно полученным согласованием и уведомлением, от мероприятия, которое нужно только для того, чтобы организовать очередной хайп, очередных людей повести на несуществующие баррикады и на этом поднять свою репутацию борцов с режимом, борцунов» , – заявила Август в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии».

Организаторы массовых беспорядков в столицы рассчитывают на внимание прозападных СМИ, а для «нужной картинки» им нужны и провокации, и задержания.

Если же говорить об их требовании предоставить площадку на Лубянке перед зданием ФСБ, то оно звучит весьма абсурдно, поскольку этот район является крупным транспортным узлом Москвы, перекрытие которого приведет к серьезным пробкам, а значит, и неудобству для жителей и гостей столицы.

Так называемой оппозиции плевать на тех, кто станет жертвой ее провокации, главная цель – внимание западных СМИ.