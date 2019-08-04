Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России

Москва, 4 августа. Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), позволяющий гражданам гарантировать полную денежную компенсацию в случае его утери, вступает в силу в воскресенье.

Отмечается, что тестовыми регионами для программы станут Московская область, Северная столица, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области. Кроме того, пилотные программы предусмотрены в Забайкалье, Пермском, Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях.

В список покрываемых рисков будет обязательно входить утеря жилья в результате ЧС. Кроме того, гражданам можно приобрести дополнительную защиту на случай повреждения жилого помещения из-за ЧС, либо на случай ликвидации и частичных разрушений по причине других событий — к примеру, локального возгорания, не носящего масштабный характер, взрыва бытового газа, потопа из-за соседей, падения летательных аппаратов.

Так, теперь в случае потери жилья страховщик выплачивает 300-500 тысяч рублей, суммы сверх этого покрываются из государственного бюджета. При прочих обстоятельствах страховщик компенсирует от 30 до 95% убытков, остальное выплачивается за счет средств региональной казны. Размер возмещения определяется, учитывая площадь помещения, умноженную на среднюю стоимость квадратного метра в конкретном регионе.

Самый простой способ оплаты страховки — через квитанции ЖКХ. Согласно оценкам Всероссийского союза страховщиков, стоимость страховки от чрезвычайных ситуаций и бытовых рисков составит примерно 150-200 рублей в месяц.