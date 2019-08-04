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Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

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Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

Рим, 4 августа. Вице-премьер и руководитель министерства внутренних дел Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини дал положительную оценку российскому лидеру Владимиру Путину и пообещал наладить отношения с Российской Федерацией. Об этом сообщает итальянское информационное агентство Ansa.

«Путин — это великий президент. И я говорю это, потому что так считаю, а не потому, что мне заплатили, как уверяют некоторые газеты», — заявил итальянский политик в субботу во время партийного праздника «Лиги».

Он обратил внимание на то, что «будет работать, чтобы вернуться к хорошим отношениям с российской стороной», пишут «Известия».

Среди других нынешних политических лидеров, заслуживающих особого внимания и уважения, итальянский вице-премьер назвал главу Белого дома Дональда Трампа, лидера Бразилии Жаира Болсонару и главу правительства Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщала «Газета.Ru», Сальвини многократно высказывался за снятие антироссийских рестрикций. В июле после участия в ужине, который итальянский премьер-министр Джузеппе Конте дал для посетившего Италию и Ватикан Владимира Путина, Сальвини назвал российского президента одним из тех людей, которые оставят след в истории».

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Источник: Ansa
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