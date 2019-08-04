В ОП РФ уверены, что провокации «оппозиции» с оружием нужно сурово наказывать

Москва, 4 августа. Так называемая оппозиция не ставит перед собой цель достичь определенных политических результатов с помощью незаконных митингов, своими действиями они пытаются шантажировать власти. Такое мнение выразил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Предыдущий незаконный митинг, состоявшийся 27 июля, запомнился организованной работой провокаторов, которые нападали на сотрудников полиции, сообщает «Экономика сегодня». Оружие, изъятое у участников этого сборища, как на прошлой неделе, так и 3 августа, говорит о том, что в Москве прошла не политическая акция, а скорее спланированное преступление.

«Так называемая оппозиция не ставит целью добиться каких-то политических результатов по итогам несанкционированных шествий. Их главная задача – шантажировать власти, используя любой информационный повод в качестве предлога. А тот факт, что отдельные персонажи обзаводятся оружием, свидетельствует об их готовности к провокациям и нападениям на полицию, чтобы потом перекладывать ответственность на правоохранительные органы при жестких задержаниях», — заявил эксперт.

Ремесло выразил уверенность, что общественность должна жестче реагировать на противоправные действия провокаторов, а сами зачинщики беспредела должны быть наказаны по букве закона, поскольку из-за них страдают обычные горожане.

Напомним, что незаконный митинг 3 августа организовали приспешники блогера Алексея Навального, получившие отказ в регистрации в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. В ходе этого сборища полицейские, обеспечивавшие безопасность москвичей, изъяли у некоторых его участников оружие.