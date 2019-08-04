Незаконные «оппозиционные» сборища ущемляют права москвичей, уверен Милонов

Москва, 4 августа. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что представители так называемой оппозиции, организовавшие незаконный митинг в центре Москвы, ущемляют права честных граждан, мешая свободе передвижения по городу.

Он отметил, что организаторы беспорядков, а также участники этих незаконных акций нарушают статью 17 Конституции РФ, в которой указано, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Что же касается «оппозиции», то она прямо нарушает закон, перекрывая проезд транспорту, а также проход в центре столицы.

«Проведение сборищ в неподготовленных для этого местах является безусловным нарушением прав и свобод других лиц. И хотя две или даже три тысячи человек, которые выходят на такие акции, являются немногочисленной группой людей, а для столицы — в пределах "белого шума", они все равно создают дискомфорт для всех остальных москвичей. Мы не благодарны оппозиции за их шествия», — подчеркнул Милонов в интервью «Экономике сегодня».

Парламентарий не понимает, как меньше 1% людей считают, что вправе доставлять такие неудобства другим 99%, ведь «оппозиция» могла провести митинг на предложенной властями площадке, не тревожа другую часть населения. «Оппозиционерам», которые гонятся «за хайпом» все равно на мнение других горожан, заключил Милонов.

Напомним, что организаторами незаконного сборища в центре Москвы стали несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие. Всем им было отказано в регистрации из-за большого количества липовых подписей. В частности, у протеже Навального Соболь было обнаружено 14,67% поддельных автографов и даже «мертвые души».