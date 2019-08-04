Юрист объяснил причины провала незаконного митинга в Москве

Москва, 4 августа. Зампред правления движения «Молодые юристы России» Алексей Ковалев объяснил причины провала оппозиционеров.

По словам Ковалева, усилия организаторов незаконных акций в Москве по созданию массовых беспорядков провалились по нескольким причинам. Эксперт отметил плохую работу сторонников незарегистрированных кандидатов, а также оперативное вмешательство власти, уведомившей о незаконности планируемой акции. Многих, отмечает Ковалев, удержала дома плохая погода, а остальные предпочли фестиваль шашлыков в Парке Горького.

Юрист посетовал, что среди задержанных участников незаконной акции было несколько несовершеннолетних. По его мнению, их нужно доставить домой и провести профилактическую беседу с родителями. Кроме того, эксперт выступил в поддержку ужесточения законодательства о незаконных митингах.

«На сегодняшний момент, бывает, невозможно получить уголовную ответственность даже за какие-то очень серьезные нарушения. Мы видим, что есть травмы, есть жертвы, и люди должны нести за это ответственность. Думаю, что это должно быть предусмотрено», — сказал он.

Случайным прохожим и туристам, оказавшимся в районе проведения незаконной акции, юрист посоветовал выполнять требования сотрудников полиции, а в случае необходимости доехать до ОВД, чтобы решить там вопрос цивилизованным путем.

Напомним, в субботу сторонники блогера Алексея Навального устроили в Москве незаконную акцию, в ходе которой потребовали зарегистрировать их в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ранее Мосгоризбирком отказал им в регистрации из-за большого количества недействительных подписей. Благодаря слаженной работе сотрудников МВД в центре Москвы удалось избежать массовых беспорядков.