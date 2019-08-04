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Правозащитницу возмутило участие в незаконном митинге родителей с детьми

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Правозащитницу возмутило участие в незаконном митинге родителей с детьми

Москва, 4 августа. Директор авторского центра «Мир Семьи» Ирина Киркора заявила о безответственности родителей, посещающих незаконные акции с детьми.

По мнению правозащитницы, не менее страшен тот факт, что участие в несанкционированных митингах принимают несовершеннолетние дети, скрывающие это от родителей. Киркора отметила, что зачастую подростков толкает на это юношеский максимализм, тогда как сами они нередко не понимают, против кого и за что борются.

«Меня беспокоят те несовершеннолетние, которые находятся без родителей на мероприятиях, где их жизнь подвергается опасности. И в этой истории чаще всего родители не в курсе, что их ребенок находится там», — сказала Киркора.

Правозащитница заявила, что в отделениях полиции должны работать специалисты, которые смогут поговорить с подростками и выяснить причины, которые привели их на незаконную акцию. Нередко только психолог может объяснить ребенку опасность нарушения закона.

Напомним, накануне в Москве несанкционированный митинг организовали так называемые «независимые» кандидаты в Мосгордуму, которые не смогли пройти регистрацию на выборы из-за большого количества недействительных подписей.

Так, у Любови Соболь было обнаружено около 15% поддельных «автографов», среди них даже подписи уже умерших людей. В субботу она была задержана за организацию незаконного митинга. Известная своей любовью к скандалам Соболь призывала сторонников поддержать ее в требовании быть зарегистрированной в качестве кандидата, несмотря на допущенные нарушения закона.  

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Источник: «ПолитЭксперт»
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