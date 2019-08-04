Клинцевич назвал деятельность ФБК высшим проявлением лицемерия

Москва, 4 августа. Российский сенатор Франц Клинцевич обвинил сотрудников ФБК в цинизме и эксплуатации проблем российского общества.

Ранее в отношении так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) блогера Алексея Навального было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег. По версии СК РФ, в период с 2016 по 2018 годы сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму, которую легализовали с помощью незаконных схем. Предполагается, что таким образом сторонники Навального могли отмыть около одного миллиарда рублей.

Как пишет «ПолитЭксперт», сенатор Франц Клинцевич рассчитывает, что правоохранители разберутся с коррупционными схемами ФБК.

«Любой человек, который представляет собой легализованного политика, обязан предоставлять отчеты о поступлении таких крупных сумм. Уверен, что в ближайшее время следствие даст правильный ответ. Важно, что в стране наводится порядок», — отметил Клинцевич.

Сенатор отметил, что эта ситуация еще раз показывает гнилую изнанку сотрудников ФБК, наживающихся на проблемах общества.

«Эти люди просто эксплуатируют наши проблемы, имеющиеся в обществе. В том числе коррупцию. Они критикуют коррупцию и наживаются за ее счет. В этом и заключается самый страшный цинизм», — резюмировал Клинцевич.

По данным МВД, главным подозреваемым по делу об отмывании денег является бывший руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, скрывающийся за границей. Ряд сотрудников ФБК подозреваются также в злостном уклонении от уплаты налогов.