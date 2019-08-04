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Клинцевич назвал деятельность ФБК высшим проявлением лицемерия

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Клинцевич назвал деятельность ФБК высшим проявлением лицемерия

Москва, 4 августа. Российский сенатор Франц Клинцевич обвинил сотрудников ФБК в цинизме и эксплуатации проблем российского общества.

Ранее в отношении так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) блогера Алексея Навального было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег. По версии СК РФ, в период с 2016 по 2018 годы сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму, которую легализовали с помощью незаконных схем. Предполагается, что таким образом сторонники Навального могли отмыть около одного миллиарда рублей.

Как пишет «ПолитЭксперт», сенатор Франц Клинцевич рассчитывает, что правоохранители разберутся с коррупционными схемами ФБК.

«Любой человек, который представляет собой легализованного политика, обязан предоставлять отчеты о поступлении таких крупных сумм. Уверен, что в ближайшее время следствие даст правильный ответ. Важно, что в стране наводится порядок», — отметил Клинцевич.

Клинцевич назвал деятельность ФБК высшим проявлением лицемерия

Сенатор отметил, что эта ситуация еще раз показывает гнилую изнанку сотрудников ФБК, наживающихся на проблемах общества.

«Эти люди просто эксплуатируют наши проблемы, имеющиеся в обществе. В том числе коррупцию. Они критикуют коррупцию и наживаются за ее счет. В этом и заключается самый страшный цинизм», — резюмировал Клинцевич.

По данным МВД, главным подозреваемым по делу об отмывании денег является бывший руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, скрывающийся за границей. Ряд сотрудников ФБК подозреваются также в злостном уклонении от уплаты налогов.  

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Источник: «ПолитЭксперт»
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