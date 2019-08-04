Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в Техасе

Хьюстон, 4 августа. Полиция Эль-Пасо сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в торговом центре в Техасе.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах Эль-Пасо, задержан 21-летний Патрик Крузиус, которого подозревают в убийстве по меньшей мере 19 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в результате стрельбы в торговых центрах Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо погибли 19 человек, еще около 40 получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии.

Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщает, что россиян среди погибших и пострадавших нет.

Как пишут «Известия», в Twitter опубликован снимок предполагаемого стрелка. На кадрах с камер видеонаблюдения можно увидеть, как мужчина с автоматическим оружием в руках заходит в здание торгового центра.