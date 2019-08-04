Организаторы беспорядков в Москве не способны действовать честным путем, считает социолог

Москва, 4 августа. Руководитель центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов заявил, что «оппозиционеры» не способны действовать честно.

По словам Иванова, организаторы несанкционированной акции в Москве понимают, что отказ Могоризбиркома в их регистрации был законным. Поэтому им остается лишь пытаться набрать политические очки, собирая своих сторонников на публичные митинги, не согласованные со столичными властями.

«Они понимают, что в судебном порядке и в вышестоящем ЦИК нет оснований, чтобы отменить решение Мосгоризбиркома, потому что оно соответствует действующему законодательству», — пояснил эксперт.

Иванов подчеркнул, что Мосгоризбирком не придумывает законы, а соответствовать выдвигаемым к кандидатам требованиям вполне возможно, нужна лишь профессиональная команда и грамотные юристы. Социолог выдвигает версию, что ошибки «независимых» кандидатов могли быть намеренными.

«Понимая, что у них нет шансов выиграть на выборах, они специально допустили все эти ошибки, надеясь, что Мосгоризбирком откажет им в регистрации, и тогда они будут устраивать все эти беспорядки», — отметил Иванов.

Напомним, соратники блогера Алексея Навального решением Мосгоризбиркома не были допущены к участию в выборах. В подписных листах, представленных Любовью Соболь, Дмитрием Гудковым, Ильей Яшиным и другими «независимыми» кандидатами было выявлено большое количество фальсифицированных подписей. Ранее сотрудники полиции обнаружили в Москве настоящую «фабрику», на которой «активисты» поставили подделку подписей на поток.

Законный отказ в регистрации вызвал недовольство у либералов, призвавших своих сторонников выйти на несогласованные акции в Москве. Попытку провести очередной несанкционированный митинг пресекли накануне в столице сотрудники правоохранительных органов, которые заранее предупредили, что не допустят нарушений законодательства.