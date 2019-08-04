В Госдуме призвали полицию принимать жесткие меры по отношению к провокаторам

Москва, 4 августа. Депутат Госдумы Евгений Федоров высоко оценил действия правоохранительных органов, жестко пресекающих провокации в ходе незаконного митинга в центре столицы.

В субботу, 3 августа, в Москве прошел несогласованный митинг «оппозиционеров», поддерживающих сторонников скандального блогера Алексея Навального, которым отказали в регистрации в Мосгордуму из-за большого количества поддельных подписей. Примечательно, что последователи Навального вышли на улицы, отказавшись от предоставленной властями города площадки на проспекте Сахарова. Сотрудники полиции показали корректную работу, обеспечив безопасность жителям и гостям города и задерживая зачинщиков беспорядка.

Как считает Евгений Федоров, полицейские должны пресекать провокации во время незаконных митингов.

«После последнего митинга, я бы назвал его шабаш, нужно принимать жесткие меры. Приезжие пятой колонны с других городов и иностранцы сделали картинку в соцсетях. Среди прочих «Дождь» 12 часов транслировал нарушение закона», — заявил парламентарий в интервью iReactor.

Вместе с этим эксперт обратил внимание и на тот факт, что к нарушению закона также относится закрытие дорог, нападения на полицию и другие противоправные действия, что можно было заметить на предыдущем сборище 27 июля. Федоров считает, что всех нарушителей закона нужно привлечь к уголовной ответственности, и тогда на согласованные акции будут выходить не преступники, а нормальные граждане, которые не будут нарушать закон.

Напомним, что одним из организаторов незаконного митинга в Москве является протеже Навального Любовь Соболь, которая отметилась несколькими скандалами во время избирательной кампании. В частности, в ее подписных листах было обнаружено практически 15% недействительных подписей, при допустимой доле браки в 10%. Кроме того, в ее списках также фигурируют данные давно усопших людей.