США разъяснили применение новых антироссийских санкций

Вашингтон, 4 августа. Минфин США пояснил, что новые антироссийские санкции не распространяются на государственные компании.

Документ, размещенный на сайте американского министерства финансов, гласит, что директива о санкциях против России касается лишь министерств, агентств и «суверенного фонда», который включает Центробанк страны и Фонд национального благосостояния. Американским компаниями не запрещается покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга РФ.

Новый пакет антироссийских санкций США должен вступить в силу 19 августа. Вашингтон принял решение о введении ограничений из-за так называемого «дела Скрипалей». Поводом для этого стало то, что Москва не предоставила гарантий в рамках американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием».

Санкции требуют от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты РФ, американским банкам запрещается участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитовать российской правительство в иностранной валюте. Кроме того, будут дополнительно ограничены поставки в Россию ряда материалов, товаров и техники.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что провокационное «дело Скрипалей» вновь используется в качестве удобного предлога для давления на Россию.

«Власти США уже давно ограничили свои банки в выдаче кредитов и препятствуют взаимодействию России с международными финансовыми институтами развития, равно как заблокировали продажу многих технологий и товаров. Ничего особенного в этом нет», — сказала Захарова.

RT сообщает, что министр финансов РФ Антон Силуанов назвал российскую экономику адаптировавшейся и выработавшей устойчивость к внешним ограничениям.

Напомним, инцидент в Солсбери произошел в марте прошлого года. Тогда там были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания немедленно заявила о причастности к случившемуся России. Москва отвергает обвинения и предлагает провести совместное расследование, на что неизменно получает отказ.