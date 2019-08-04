National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге

Вашингтон, 4 августа. Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.

Издание отмечает, что в ходе парада в Северной столице Россия показала всю мощь своего стремительно меняющегося флота. Авторы обратили внимание, что в параде не приняли участие корабли, построенные в советские годы, зато был показан новейший фрегат «Адмирал Касатонов», на вооружении которого стоит противолодочная и противоторпедная система «Пакет-НК».

В главном параде приняли участие новый корвет «Гремящий», а также дизельная подводная лодка «Кронштадт» проекта «Лада».

«Подобный прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях поддерживает масштабную программу модернизации российского флота. Парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние десятилетия Военно-морской флот РФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов», — отмечает издание.

Главный военно-морской парад, посвященный 323-летию с момента создания российского военного флота, состоялся 28 июля в Петербурге. По Неве прошли 43 корабля и катера, в числе которых — разработанные по новым проектам.

Парад принимал президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что страна продолжит строить уникальный по своим возможностям флот, необходимый сильной морской державе.

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

Как пишет «Газета.ру», 28 июля парадный строй кораблей в Петербурге возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский 54-пушечный линейный корабль «Полтава».