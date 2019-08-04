Эксперт заявил, что организаторам незаконных митингов нужны не выборы, а беспорядки

Москва, 4 августа. Общественный деятель Эрнест Макаренко заявил, что организаторов незаконных акций интересует лишь создание беспорядков.

Отказ организаторов противозаконных акций прийти 3 августа на проспект Сахарова, где столичные власти предложили им провести согласованный митинг, свидетельствует об их реальных целях, которые заключаются лишь в создании беспорядков и провокаций в отношении полиции. Об этом в беседе с «Народными новостями» заявил Эрнест Макаренко.

«Им не нужны выборы и регистрации, им нужны максимально сильные беспорядки. На все есть законные процедуры: написать жалобу, подать в суд и так далее. А они не сделали ни одного такого шага. Эти люди — не политики, они просто балаболы, которые не смогут отвечать за жизнь города и москвичей», — отметил он.

По словам общественника, провокаторы ставят своей целью организовать в Москве что-то вроде украинского майдана.

«Открыто призывают «брать мэрию», им нужен государственный переворот. Они считают людей за пушечное мясо, которое должно быть расходным материалом их либеральной революции», — заявил Макаренко.

Напомним, соратники блогера Алексея Навального решением Мосгоризбиркома не были допущены к участию в выборах. В подписных листах, представленных Любовью Соболь, Дмитрием Гудковым, Ильей Яшиным и другими «независимыми» кандидатами было выявлено большое количество фальсифицированных подписей. Ранее сотрудники полиции обнаружили в Москве настоящую «фабрику», на которой «активисты» поставили подделку подписей на поток.

Законный отказ в регистрации вызвал недовольство у либералов, призвавших своих сторонников выйти на несогласованные акции в Москве. Попытку провести очередной несанкционированный митинг пресекли накануне в столице сотрудники правоохранительных органов, которые заранее предупредили, что не допустят нарушений законодательства.