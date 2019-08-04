Репортаж CNN возмутил жену посла США в РФ

Москва, 4 августа. Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман раскритиковала репортаж CNN о «прощальном турне» ее мужа.

Отправивший в отставку американского посла в РФ Джона Хантсмана телеканал, по мнению супруги дипломата, поступил «непорядочно», сделав выводы на основании сообщений в социальных сетях.

Ранее CNN, сославшись на источники в Белом доме, сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили необходимость назначения нового посла Соединенных Штатов в Москве.

Журналисты подчеркнули, что Хантсман с супругой находятся в своеобразном «прощальном турне», сославшись на некий источник в посольстве и приводя в доказательство фотографии, которые выкладывала миссис Хантсман в своем Instagram.

«Редко высказываюсь на тему некорректных сообщений СМИ, но я никогда не использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы поддержать выдуманные CNN заявления о нашем скором отъезде и каком-то «прощальном турне». Мы даже не заявили о своем отъезде, объявление последует скоро, тогда мы сообщим об этом нашим друзьям. Ваш репортаж, в котором приводятся слова неизвестного источника, был непорядочным», — заявила Мэри Кэй Хантсман.

Супруга посла отметила также, что работа в России была сложной и «эмоционально выматывающей», когда «множество коллег были высланы из страны».

Как пишет «Газета.ру», в ноябре прошлого года у Джона Хантсмана была обнаружена меланома. Два месяца назад посол объявил, что планирует вернуться на родину и баллотироваться на пост губернатора штата Юта.