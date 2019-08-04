«Оппозиции» нужны только скандалы, а не честные выборы, уверен Пучков

Москва, 4 августа. Российский видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков считает, что представителями «оппозиции» нужен лишь пиар.

Пучков напомнил, что «лидеры» так называемой оппозиции, не допущенные к регистрации в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму, до сих пор не смогли дать внятного ответа на претензии Мосгоризбиркома относительно фальсифицированных подписей в свою поддержку. Так, никто из них даже не попытался объяснить появление в подписных листах «мертвых душ» — автографов уже умерших людей. Блогер уверен, что им не нужна правда или честные выборы — все происходящее направлено лишь на пиар.

«Не надо им это — отстаивать свои права на участие в выборном процессе. Они хотят скандала, дальше у них истерика и выход на незаконный митинг, а после конечный итог, это государственный переворот по подобию украинского майдана, тут они хотят провернуть то же самое», — подчеркнул Пучков.

Соратники блогера Алексея Навального решением избирательной комиссии не были допущены к участию в выборах. В подписных листах, представленных Любовью Соболь, Дмитрием Гудковым, Ильей Яшиным и другими «независимыми» кандидатами было выявлено большое количество фальсифицированных подписей. Ранее сотрудники полиции обнаружили в Москве настоящую «фабрику», на которой «активисты» поставили подделку подписей на поток.

Законный отказ в регистрации вызвал недовольство у либералов, призвавших своих сторонников выйти на несогласованные акции в Москве. Попытку провести очередной несанкционированный митинг пресекли накануне в столице сотрудники правоохранительных органов, которые заранее предупредили, что не допустят нарушений законодательства.