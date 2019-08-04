Шведский журналист обвинил «Очень странные дела» в русофобии

Стокгольм, 4 августа. Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал сериал «Очень странные дела» за русофобские стереотипы.

В своей статье для издания Flamman Хакинг напомнил, что в американском кинематографе вплоть до развала СССР персонажи вроде советских ученых или офицеров были антагонистами главных героев, «символами зла» и «ненавистниками свободы». Журналист отмечает, что в 90-е годы Голливуд пребывал в состоянии «оттепели», изображая русских добрыми, но это продолжалось лишь до тех пор, пока США были заинтересованы в переводе России в условия свободного рынка.

Хагинг заявил, что в третьем сезоне «Очень странных дел» авторы изобразили советских граждан «полными скотами».

«Порой появляются — по законам восьмидесятых — отдельные милые персонажи, которые только и мечтают, как бы приобщиться к благам «страны возможностей», и готовы сотрудничать, лишь бы им дали посмотреть мультик, попивая молочный коктейль», — пишет журналист.

Хакинг считает, что в очередном сезоне «Очень странных дел» авторы не просто демонстрируют жизнь в США эпохи Рейгана и предстоящее окончание холодной войны, но снова намекают, что Вашингтон будет бомбами прокладывать себе торговые пути на руинах «социалистических экспериментов».

Как пишет «Газета.ру», Хакинг предположил, что в четвертом сезоне авторы введут новых стереотипных злодеев, например китайцев, которые хотят создать собственного ужасного монстра, что особенно вероятно в свете торговой войны между КНР и США.

Третий сезон сериала «Очень странные дела» от компании Netflix вышел на экраны летом нынешнего года. По сюжету, главные герои фильма обнаруживают под обычным американским городом секретную советскую базу. Попав в плен, подростки подвергаются истязаниям со стороны «злых русских», тогда как один из советских ученых охотно сотрудничает с американцами в надежде навсегда остаться в «стране свободы».