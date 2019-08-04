Экс-сотрудник ФБК призвал посадить в тюрьму Навального и его приспешников

Москва, 4 августа. Бывший член штаба Алексея Навального юрист Виталий Серуканов заявил, что тот должен ответить по закону за отмывание денег.

СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании денег так называемым «Фондом борьбы с коррупцией», возглавляемым Навальным. По предварительным данным, посредством ФБК было легализовано около миллиарда рублей, полученных преступным путем.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018-го лица, имеющие отношения к деятельности ФБК, включая его сотрудников, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, заведомо для них полученную преступным путем. Для отмывания денег участники преступной схемы внесли эти деньги на счета разных банков через устройства самообслуживания, после чего вся сумма была переведена на расчетные счета ФБК.

«Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг причастных к незаконной схеме финансирования фонда», — сообщает Следственный Комитет.

Серуканов, комментируя это расследование в интервью «Народным новостям» отметил, что и ранее соратники Навального сообщали о финансовых махинациях в ФБК.

«Еще в 2017 году неравнодушные люди, которые уходили от Навального, говорили, что в его президентской кампании царили финансовые махинации. Руководитель штаба Леонид Волков отмывал деньги, получая их неизвестно откуда, выстроив теневую схему. Как вы знаете, Волков скрывается за границей. Мне очень жаль, что основные фигуранты где-то отсиживаются, в том числе бывший директор ФБК Роман Губанов, Покинувший РФ в конце прошлого года», — рассказал юрист.

По словам Серуканова, разворовавшие миллионы экс-сотрудники ФБК теперь «руководят революционным движением» из-за границы. Он подчеркнул, что прежде всего к уголовной ответственности нужно привлечь самого Навального.

«Таких людей, как Навальный, надо привлекать к уголовной ответственности. Организатор всегда Навальный. За тем, что сейчас происходит в Москве (несанкционированные протестные акции — прим. ФАН), тоже стоит Навальный. Это его пул, его шестерки», — отметил Серуканов.

Отметим, что сотрудники так называемого ФБК подозреваются также в злостном уклонении от уплаты налогов.