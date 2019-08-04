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Незаконный митинг в центре Москвы оставил бизнесменов без прибыли

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Незаконный митинг в центре Москвы оставил бизнесменов без прибыли

Москва, 4 августа. Незаконные акции «оппозиционеров» в Москве стали причиной убытков столичного бизнеса. Об этом сообщил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

По его словам, беснующаяся толпа нанесла серьезный ущерб московским предпринимателям. Многие горожане также испытали серьезные неудобства. Данилов отметил, что в результате незаконных действий он и сам был вынужден корректировать свои планы.

«Я и сам хотел бы съездить с друзьями встретиться, посмотреть нормально футбол в баре, а не на стадионе «Спартак» — «Динамо» матч, но вот теперь озабочен вопросом, чтобы встретиться где-нибудь вне центра, потому что гарантий безопасности и то, что там будет какой-нибудь кабак открыт, совершенно нет», — сказал политолог.

В Москве прошло несколько незаконных акций в поддержку «независимых кандидатов». Из-за массовой подделки подписей их не допустили к выборам в столичную Думу. Хотя решение избирательной комиссии было законным и обоснованным, «оппозиционеры» попытались спровоцировать массовые беспорядки в столице. Противоправная деятельность была пресечена правоохранителями. Нарушители задержаны. Многие из них уже предстали перед судом.

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