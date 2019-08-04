Немецкий эксперт призвал НАТО модернизировать вооружение, чтобы противостоять России

Берлин, 4 августа. Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал НАТО модернизировать вооружение для противостояния всему «спектру угроз» со стороны России. Соответствующее заявление он сделал в интервью для Süddeutsche Zeitung.

Немецкий специалист посетовал на уязвимость европейцев. По его мнению, ракета российского производства 9М729 способна всего за несколько минут нанести удар по всем столицам европейского континента, за исключением Лиссабона.

«Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решат ли американцы и их европейские партнеры проводить модернизацию ядерного или же неядерного оружия, чтобы получить возможность минимизировать российский потенциал устрашения», — считает Меллинг.

Эксперт призвал Вашингтон к скорейшей модернизации вооружений. В частности, он считает необходимым улучшить системы ПВО.

«С другой стороны, пожалуй, необходима и наступательная составляющая: то есть ракеты, которые смогли бы поразить российские командные центры», — заключил Меллинг.

В декабре 2018 года американские СМИ активно освещали большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Особое внимание они уделили вопросам, связанным с гонкой вооружений. Wall Street Journal отмечал, что глава РФ уличи США в развале системы сдерживания.

«Российский президент считает США ответственными за это», — цитирует канал «360».

Ранее эксперты проанализировали последствия прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в беседе с Федеральным агентством новостей.