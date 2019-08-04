Среди пострадавших при стрельбе в Техасе нет россиян, сообщает генконсульство РФ

Хьюстон, 4 августа. Генконсульство РФ в Хьюстоне, штат Техас, сообщает, что россияне не пострадали в ходе стрельбы в супермаркете.

«По информации Департамента полиции Эль-Пасо, штат Техас, к настоящему моменту нет данных о том, что при стрельбе 3 августа нынешнего года пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

В субботу в торговом центре Walmart на западе Техаса неизвестные открыли огонь по покупателям из стрелкового оружия. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека.

Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, количество погибших в результате стрельбы составляет по меньшей мере 19 человек, около 40 человек получили ранения.

«Газета.ру» пишет, что 11 пострадавших доставлены в больницу Эль-Пасо в критическом состоянии.