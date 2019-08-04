Девять самодельных бомб нашла ФСБ в дагестанском селе

Махачкала, 4 августа. Сотрудники ФСБ обнаружили взрывные устройства на окраине селения Гимры Унцукульского района Республики Дагестан.

Как сообщают в региональном Управлении ФСБ, общая масса девяти самодельных бомб в тротиловом эквиваленте составляет около 90 килограммов. Взрывчатка хранилась на заброшенном складе.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России совместно с МВД на северо-восточной окраине селения Гимры, на территории заброшенного складского помещения обнаружено девять предметов, идентифицированных как самодельные взрывные устройства», — говорится в сообщении.

В ФСБ рассказали, что бомбы были сделаны из ржавых труб, наполненных смесью селитры и алюминиевой пудры с поражающими элементами из нарубленных кусков арматуры.

«Взрывные устройства уничтожены на месте. Правоохранительными органами проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в УФСБ по Дагестану.

Как пишет «Газета.ру», ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт под Владимиром, где преступники планировали совершить нападение на воинскую часть, где хотели завладеть оружием и боеприпасами.