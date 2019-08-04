Медиа Ходорковского выпустили методичку для провокаторов на незаконном митинге в Москве

Москва, 4 августа. Медиа беглого олигарха Михаила Ходорковского выпустили специальную методичку, с помощью которой инструктировали провокаторов на незаконном митинге в Москве 3 августа.

Авторы данной методички, которая была распространена в ряде социальных сетей и Telegram-каналах, расписали во всех подробностях, каким образом необходимо вести себя при задержании, в автозаке или отделении полиции. Кроме того, они предлагают помощь правозащитных организаций по горячей линии. Отметим, что структуры Ходорковского советуют задержанным знакомиться друг с другом и создавать чаты в мессенджере, находясь в автозаке, пишет Nation News.

В незаконном митинге в центре столицы, как сообщают представители правоохранительных органов, приняло участие не более 1,5 тысячи человек. Такое количество участников этого сборища собралось вопреки усилиям агитаторов, а также приезжим из других регионов, которые вновь выступали в качестве массовки.

Организаторами незаконной акции на Бульварном кольце в столице стали последователи скандального блогера Алексея Навального, которым отказали в регистрации в Мосгордуму из-за большого количества поддельных подписей. В числе «недокандидатов»-организаторов выступили Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и Юлия Галямина. Примечательно, что практически все они были арестованы на срок от 7 до 30 дней, Любовь Соболь за призывы к массовым беспорядкам и участию в незаконной акции оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что «липовые» подписи – не первый скандал с участием протеже Навального. Так, в подписных листах «юристки» ФБК были найдены «мертвые души» — автографов давно умерших людей.