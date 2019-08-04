«Спартак» может возглавить немецкий тренер

Москва, 4 августа. По информации Федерального агентства новостей, в случае перестановок на тренерском мостике столичного «Спартака» одним из кандидатов на пост является Хайко Фогель.

По словам источника, 43-летний немецкий специалист может возглавить красно-белых, если в ближайшие две недели результаты команды под руководством нынешнего наставника Олега Кононова не изменятся в лучшую сторону. В настоящий момент Фогель возглавляет немецкий «Юрдинген», выступающий в третьей Бундеслиге.

Специалист возглавлял австрийский «Штурм», швейцарский «Базель», а также долгое время работал в структуре «Баварии». Отметим, что в 2017 году специалист мог возглавить «Локомотив». «Спартак» под руководством Кононова в текущем сезоне набрал 5 очков: победа над «Сочи» 1:0, ничьи с «Ростовом» 2:2, поражение от «Тамбова» 0:2 и нулевая ничья с «Динамо» в текущем туре.

Ранее сообщалось, что в клубе доверяют наставнику и будут оценивать результаты его работы по итогам отрезка из нескольких матчей в августе.