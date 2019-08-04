В СК доставили седьмого провокатора за участие в незаконном митинге в Москве

Москва, 4 августа. Седьмому фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве предъявили обвинение. Речь идет о Сергее Абаничеве. В ближайшее время он будет допрошен. Для проведения следственного действия Сергей доставлен в столичное управление СК РФ.

По словам адвоката Светланы Сидоркиной, ее подзащитному инкриминируют участие в массовых беспорядках. Если вина Абаничева будет доказана, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно о привлечении к административной ответственности юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь. Она оштрафована на 300 тысяч рублей. Также Соболь будет допрошена СК РФ по делу о массовых беспорядках. Об этом сообщала газета «Известия».

Незаконные акции в Москве начались после отказа избирательной комиссии допустить к выборам в столичную Думу «независимых кандидатов». «Оппозиционеров» уличили в массовой подделке подписей. Выяснилось, в частности, что многих «подписантов» уже нет в живых.