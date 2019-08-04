Украинский политик рассказал о попытках Киева сорвать возвращение России в ПАСЕ

Киев, 4 августа. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытках Киева сорвать возвращение России к работе в ПАСЕ.

Он отметил, что киевские власти готовились понести дополнительные расходы на членские взносы. Так Украина надеялась частично компенсировать дефицит, возникший в связи с отказом РФ от финансирования организации.

Инициатива Украины не встретила понимания у представителей других государств-участниц ПАСЕ. По словам Кулебы, в парламентской ассамблее заняли жесткую позицию по этому вопросу. Подавляющее большинство ее членов настаивали на возвращении РФ, передает Газета.ru.

Следует отметить, что украинская делегация в ПАСЕ неоднократно отмечалась экстравагантными поступками. В частности, депутат Алексей Гончаренко «защищался от российской угрозы» в перчатках сантехника. Украинские делегаты также отметились физическим насилием против журналистов, беспричинным распеванием гимна и другими сомнительными выходками.

Киевские власти также активно возражали против возвращения России к работе в ПАСЕ, хотя по этому вопросу члены организации достигли консенсуса. Евродепутаты вынуждены были отклонять бесчисленные правки украинских коллег, прежде чем проголосовать за необходимое решение.

В июне RT сообщала, что украинская делегация сорвала выступление на русском языке депутата из Сербии Александра Шешеля по ситуации в Крыму.