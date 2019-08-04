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Эксперт прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

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Эксперт прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

Санкт-Петербург, 4 августа. В разговоре с Федеральным агентством новостей бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал ничейный результат в матче петербуржцев с «Краснодаром» 1:1. 

«От встречи «Зенита» и «Краснодара» ждал более открытого футбола, более яркой игры. Гости активно начали, хорошо использовали численное большинство, но не создавали моментов. То, что при такой игре, при отсутствии ударов в створ, «Краснодар» набрал очки — большая удача. Если бы при таком развитии событий команда выиграла в Петербурге, была бы настоящая трагедия», — считает специалист.

По его мнению, «Зенит» должен был забивать несколько мячей.

«У Артем Дзюбы был отличный момент в конце первого тайма и два момента после перерыва. Один из них он реализовал. Но мы ждали, что команда сыграет активнее в атаке. Эпизодически у «Зенита» это получалось. Пропущенный мяч — несогласованные действия защитника Дугласа Сантоса и вратаря Андрея Лунева. Что касается предстоящей игры в Лиге чемпионов, то пока что себя лучше всех проявляет Вилмар Барриос — это действительно футболист уровня плей-офф Лиги чемпионов», — заявил эксперт.

«Зенит» после ничейного результата продолжает с 10-ю очками возглавлять турнирную таблицу чемпионата России.

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