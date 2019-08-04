Соболь не сможет прикрыться пятилетней дочкой от «уголовки» за призывы к беспорядкам

Москва, 3 августа. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь не сможет избежать уголовной ответственности, прикрывшись малолетней дочерью.

За организацию незаконных акций Соболь уже привлеки к административной ответственности. По решению Щербинского районного суда Москвы ей присужден штраф в размере 300 тысяч рублей. При этом суд учел наличие у «независимого кандидата» в столичную Думу пятилетней дочери. Это обстоятельство позволило юристу ФБК избежать пребывания в спецприемнике.

Однако малолетний ребенок не спасет Соболь от уголовной ответственности за содеянное.

Незаконные акции оппозиции начались после отказа в допуске «независимых кандидатов» к выборам в московскую городскую Думу. Самовыдвиженцев уличили в массовой подделке подписей. Количество сомнительных автографов значительно превысило установленный законом предельно допустимый уровень. «Независимых кандидатов» активно «поддержали» даже давно умершие жители столицы.

Мероприятия оппозиции сопровождались откровенно провокационными действиями. Профессионализм правоохранителей обеспечил безопасность москвичей. Нарушители общественного порядка были задержаны.

Ранее Любовь Соболь задержали для допроса по делу о массовых беспорядках в Москве. ДО этого она не явилась на следственное действие по требованию СК РФ. RT сообщал, что юрист ФБК оштрафована на 300 тысяч рублей.