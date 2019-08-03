Киев, 3 августа. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу в нормандском формате на уровне глав внешнеполитических ведомств. По словам главы Украины, переговоры запланированы на конец августа.

«В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырёх представителей на уровне министерств иностранных дел», — передает «Интерфакс-Украина».

RT напоминает, что в команде Зеленского неоднократно говорили о необходимости подключения к «нормандскому формату» Соединенных Штатов.

«Нормандской четверкой» принято называть группу по урегулированию конфликта в Донбассе в составе Украины, Германии, Франции и России. Встреча на уровне глав государств впервые состоялась 6 июня 2014 года.

Следует отметить, что глава Украины Владимир Зеленский отметился противоречивыми заявлениями по ситуации в Донбассе. Будучи в статусе кандидата в президенты, он обещал сделать все от себя зависящее ради мира. Но пока не подкрепил эти намерения реальными делами. Более того, освобождение украинских военнослужащих усилиями Виктора Медведчука вызвало раздражение и неодобрение «слуги народа».

Позиция Зеленского по отношению к России также трудно назвать последовательной. В ходе избирательной кампании он выражал готовность к диалогу с Москвой. Однако после победы на выборах на соответствующий вопрос журналиста новый глава Украины ответил отрицательно. Тем не менее, несколько дней спустя между Зеленским и Путиным состоялась беседа по инициативе украинской стороны.

Ранее сообщалось, что Зеленский договорился с Макроном о новой встрече «нормандской четверки». Об этом писала Газета.ru.