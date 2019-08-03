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Британский певец Джо Лонгфорн скончался на руках у мужа в Блэкпуле

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Британский певец Джо Лонгфорн скончался на руках у мужа в Блэкпуле

Блэкпул, 3 августа. Британский певец Джо Лонгфорн умер на руках у мужа в Блэкпуле графства Ланкшир в Англии. Об этом сообщил официальный сайт исполнителя.

«Джо умер в своей спальне на руках у своего мужа Джейме», — отмечается в заявлении.

Причина смерти Лонгфорна не уточняется. Известно, что певец страдал от рака печени и горла.

Известность Лонгфорну принесло участие в программе Search for a Star («В поисках звезды»), увидевшей свет в начале 80-х годов. Вскоре британец начал вести собственное шоу The Joe Longthorne Show («Шоу Джо Лонгфорна»).

Ранее стало известно о смерти композитора и музыканта Баррингтона Фелунга. Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось, что американский актер кино и телевидения Дэвид Хедисон умер 18 июля в возрасте 92 лет. Широкой аудитории любителей кинематографа он стал известен благодаря своей работе в сериале «Она написала убийство».

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