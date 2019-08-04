Россия борется с лесными пожарами. Тема недели. ФАН-ТВ

#СпаситеСибирь, #Сибирьгорит — страшные хэштеги жаркого лета 2019-го. В социальных сетях народных кумиров вместо гламура — боль и крик о помощи. Сигналы SOS по всему миру: в аккаунтах от оскароносного борца за природу Леонардо ДиКаприо до победителя «Евровидения» Димы Билана.

«Страшные пожары в Сибири! Ко мне в директ поступают тысячами сообщения от местных жителей с просьбой привлечь внимание к проблеме. Друзья, что же происходит за ужас?? Почему это еще не названо национальной трагедией? Спасите Сибирь!», — написал в соцсети заслуженный артист России.

Красное и черное — на пике лета Сибирь окрашена в драматичные цвета пожарищ. Огонь завладел тайгой: горит около 3 млн га леса. Города и деревни задыхаются под багровым солнцем от гари и едкого дыма. Звери и птицы бегут за помощью к «хозяину природы». А ведь именно человеческий фактор — среди главных причин трагедии. Плакаты и видеоролики МЧС с призывами «Берегите лес!» многие воспринимают как назойливый фон. Брошенные окурки и бутылки, шашлыки на полянке, пал травы, попытка замести следы «черных лесорубов» — и вот уже из искры возгорелось пламя.

А тут еще погода потакает людской беспечности: аномально жаркое лето, температура воздуха стабильно под тридцать, сухие грозы, сильный ветер без дождей. Идеальные условия для разгула огненной стихии. Режим ЧС введен в пяти российских регионах. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Большая часть возгораний, как назло, в труднодоступных районах.

«Площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. В тушении пожаров в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной «Авиалесоохраны» и вся имеющаяся техника», — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

На спасение «зеленого золота» брошены все силы огромной страны. Сейчас активно тушат около 150 очагов возгорания и с земли, и с воздуха. В строю более 3000 человек (рвутся в бой с огнем и волонтеры), около 400 единиц техники, в том числе авиация. На сильных крыльях самолета-амфибии Бе-200 и вертолета Ми-8 МЧС России лежат мониторинг, тушение и переброска личного состава в опасные районы. В двух федеральных округах задействованы пять воздушных судов российских спасателей. В полной готовности к перебазированию семь самолетов и три вертолета.

«Сегодня продолжалась работа авиации в Кежемском, Богучанском и в Эвенкийском районах. Проведены сливы воды на кромку тушения пожаров, проводится работа по защите населенных пунктов. Доставлена дополнительная группировка в населенные пункты в Эвенкийском районе», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

Президент России поручил подключиться к борьбе с огнем военных. Это решение было принято сразу же после совещания с главой МЧС России Евгением Зиничевым. Владимир Путин также принял решение сохранить группировку войск в Иркутской области до особого распоряжения. Десант Минобороны — 10 самолетов и столько же вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России. Ил-76 совершают в Красноярском крае не менее 20 вылетов в сутки. У летчиков богатый опыт по спасению лесного достояния в разных российских регионах. Небесный патруль сбрасывает на изнывающую от жара и смога тайгу тонны воды. Жажду Сибири должен утолить и специальный борт Ан-26. Весь июль «Авиалесохрана» помогала силам природы в Иркутской области и Красноярском крае по уже отработанной схеме: чудо-самолет запускает в облака пиропатроны с йодистым серебром, чтобы искусственно вызвать дождь.

Пока угрозы населенным пунктам, экономическим и социально значимым объектам нет, отмечают специалисты. Однако «на всякий пожарный» спасатели Хакасии и Кемеровской области выдвинулись в Красноярский край для оказания помощи в случае ЧП.

«В настоящее время стоит задача локализовать и ликвидировать эти пожары. При этом нужно отметить, к населенным пунктам угрозы и объектам экономики в настоящее время нет. Но дымы распространяются на тысячи километров. И поэтому качество жизни ухудшается в этих населенных пунктах», — рассказал первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Дмитрий Медведев подписал перечень поручений в связи с тяжелой обстановкой в Сибири. Согласно документу, МЧС, Минобороны и Минприроды должны усилить группировку сил и средств, задействованных на тушении пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Российский премьер потребовал от Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД проверить версию о намеренных поджогах «черных лесорубов» для сокрытия незаконной заготовки древесины.

«Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль. Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», — заявил Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ.

В Сибири разгораются не только лесные пожары, но и первые уголовные разбирательства. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил следователей центрального аппарата в пожароопасные регионы страны для установления причин лесных пожаров. Оперативники уже возбудили дело по статье «Халатность». В министерстве лесного хозяйства Красноярского края и в местном ГУ МЧС проводятся обыски. По версии следствия, с 22 марта по 1 августа чиновники вовремя не приняли должных мер по ликвидации пожаров, из-за чего огонь стремительно захватил новые территории. Пока гром не грянул, и о лесных пожарах не затрубили на федеральном уровне, региональные власти беспечно заявляли, что часть возгораний попросту не будут ликвидировать. Ведь в советское время, а тем паче в лихие 90-е, «во глубине сибирских руд» и на Дальнем Востоке к этому вопросу не относились столь ответственно. Губернатор Красноярского края Александр Усс и вовсе назвал тушение некоторых видов пожаров «бессмысленным» из-за угрозы жизни спасателей и по экономическим соображениям. О сотне населенных пунктов, оказавшихся в дыму, а главное об их жителях, чиновник, очевидно, при финансовых подсчетах забыл. И упустил драгоценное время.

Между тем вокруг сибирской ситуации сгущает тучи вездесущий Greenpeace. Экологи и подпевающие им западные СМИ рисуют катастрофическую картину вселенского масштаба. Дескать, смог, окутав соседние области, надвигается на Канаду и США, как в свое время «призрак коммунизма». При этом никто не вспоминает, что прошлогодние пожары в Калифорнии уничтожили в два раза больше леса, чем нынешнее ЧП в Сибири, а огненный апокалипсис в Греции в 2018-м унес жизни 80 человек. Действительно, нынешняя ситуация в России — большая беда, но, к сожалению, примета каждого засушливого лета по всей планете. Ничего критического, отмечают ученые. В масштабах лесных угодий страны процент возгорания незначительный.

Современные космические технологии позволяют увидеть полную картину возгораний, что может поначалу шокировать обывателя, а Интернет — разнести любую новость, в том числе фейковую, со скоростью огня по всему свету. Вот и на сей раз блогеры решили нагреться на чужом горе, устроив истерию во Всемирной сети. Для дешевого пиара любая зацепка подойдет. Правда, зрелищные фотографии по большому счету оказались сделанными в другое время и в другом месте. А обвинения властей в инертности и замалчивании ситуации — очередным дешевым пустословием и политической спекуляцией. Выборы ведь на носу.

Конкретные действия реальных спасателей тайги остаются за кадром охотников за горячим хайпом. Бойцы невидимого фронта озабочены не сбором лайков, а борьбой с огнем. Задача максимум — не подпустить огненное море к населенным пунктам, чтобы избежать трагедии 2010 года. Тогда из-за аномальной жары горели торфяники и леса в 20-ти регионах страны, жертвами пожаров стали 53 человека.