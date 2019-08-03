Несколько человек погибли при стрельбе в торговом центре на западе Техаса

Остин, 3 августа. Несколько человек стали жертвами стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо на западе Техаса в Соединенных Штатах Америки. Точное количество погибших неизвестно. Сообщается также о 18 раненых в ходе инцидента. Однако эта цифра может оказаться не окончательной.

В местной полиции не исключают, что в торговом центре орудовали сразу несколько стрелков. Правоохранители ведут их поиски.

Ранее в Хорватии мужчина на почве ревности убил шесть человек, четверо из которых — дети. В трагедии уцелел лишь семимесячный младенец. Газета.ru отмечает, что виновник скрылся в неизвестном направлении.

30 июля стало известно о гибели пяти человек в результате стрельбы в американском штате Висконсин. В числе погибших оказался и преступник. А в штате Калифорния жертвами перестрелки стали семь человек. Около 60 получили травмы.