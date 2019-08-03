Соболь задержали для допроса по делу о массовых беспорядках

Москва, 3 августа. Юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь выпустили из здания Щербинского районного суда, после чего задержали вновь. Ожидается, что ее допросят в качестве свидетеля по делу об организации массовых беспорядков в столице России.

Согласно решению суда Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей. Кроме того, провокаторше угрожает ответственность за неявку на допрос по требованию следственного комитета. В ближайшее время ее должны допросить в связи с массовыми беспорядками в Москве. На данный момент юрист так называемого «ФБК» находится в процессуальном статусе свидетеля.

Ранее в Москве прошло несколько незаконных сборищ в поддержку кандидатов, не допущенных к выборам в Московскую городскую думу. Причиной отказа в регистрации послужила массовая подделка подписей. При проверке документов выяснилось, что многих «сторонников» оппозиционеров давно уже нет в живых. Противоправные действия были зафиксированы и на видео. Количество поддельных подписей в поддержку Любови Соболь и других самовыдвиженцев значительно превышало предельно допустимый порог.

Митинги в поддержку «независимых кандидатов» сопровождались провокациями, однако попытки нарушений общественного порядка пресекли правоохранители.

Ранее сообщалось о привлечении Соболь к административной ответственности.