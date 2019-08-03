Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию незаконного митинга

723
0 Оставить комментарий

Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию незаконного митинга

Москва, 3 августа. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей за организацию несогласованной акции на Трубной площади. Такое решение принял Щербинский районный суд Москвы. 

Ранее адвокат Соболь Иван Сустин сообщил, что его клиентке инкриминируется нарушение правил проведения митинга. Напомним, скандальная «активистка» была одним из организаторов незаконных митингов в российской столице 14 и 27 июля и 3 августа.

В прошлую субботу Хамовнический суд Москвы оштрафовал протеже скандального блогера Алексея Навального на 30 тысяч рублей за организацию незаконной акции 14 июля. Второй административный материал в отношении скандалистки был возвращен в полицию для устранения в нем нарушений.

Напомним, оппозиция провела незаконные акции в центре Москвы из-за недопуска их кандидатов к выборам в МГД. МГИК абсолютно законно отказал так называемым «независимым кандидатам» в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, поскольку при проверке документов обнаружил в подписных листах огромное количество липовых подписей и данные давно умерших москвичей. В числе незарегистрированных кандидатов скандальная Соболь. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров