Провокатор, сломавший руку росгвардейцу на митинге в Москве, может сесть на 10 лет



Москва, 3 августа. Один из участников запрещенного митинга «оппозиции» на Пушкинской площади в центре Москвы может стать фигурантом уголовного дела за нападение на сотрудника Росгвардии.

По данным источника агентства ТАСС, пострадавший боец спецназа был доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом руки. Провокатора, который атаковал росгвардейца, задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ.

Как сообщалось ранее, по официальным данным столичного главка МВД на сегодняшней несанкционированной «сходке» недопущенных к выборам кандидатов в МГД были задержаны 600 человек. В ОП РФ ранее сообщили, что полиция действовала исключительно корректно и задерживала только тех, кто ставил под угрозу общественный порядок и безопасность жителей города.

Отметим, что все участники и организаторы акции были предупреждены об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратура Москвы призывала воздержаться от участия в ней. Сейчас надзорное ведомство проводит административное расследование по факту проведения «недокандидатами» митингов 14 и 27 июля. Тогда они также проигнорировали предупреждения.

Среди них, в частности, были уже известные по череде скандалов соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и ряд других «политиков».

Кроме того, по факту несогласованного митинга 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти. По данным следователей, к совершению этих преступлений причастны более 10 активных участников запрещенных митингов. Шестерых из них уже арестовали по решению суда.