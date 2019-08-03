«Оппозиция» фейковыми видео с «жестким» задержанием хочет раскачать ситуацию, заявил Цеков

Москва, 3 августа. Представители оппозиции, распространяя фейковое видео о жестком задержании якобы участника незаконного митинга в Москве, пытаются всяческими способами раскачать ситуацию, считает член Совета Федерации Сергей Цеков.

Парламентарий отметил, что либеральная общественность в связи с отсутствием «жареных фактов» пытается выдать смонтированное видео за реальность.

«Все понятно. Им надо раскачивать ситуацию, ловить жареные факты. Жареных фактов нет, значит, надо сделать монтаж», — объяснил сенатор.

Цеков отметил, что причины появления фейковых новостей могут быть разные. Оппозиционеры могут таким образом, например, отрабатывать спонсорские деньги или кто-то недоволен своим нынешним положением в обществе и пытается «реабилитироваться» за счет других.

Член Совфеда констатировал, что оппозиционеры ничего не смогут реализовать и никаких результатов в своей политической карьере не добьются.

«Но они ничего не добьются, никаких серьезных достижений у них не будет в политике, они стали постоянными неудачниками. Думаю, что неудача будет их преследовать до конца их политической жизни», — отметил в беседе с iReactor парламентарий.

Напомним, в Сети распространилось видео, на котором сотрудники полиции «жестко» задерживают якобы участника незаконной акции. Как оказалось, мужчину задерживали в прошлом году на акции, посвященной пенсионной реформе. К тому же видно, что задержанный своим неподчинением сам провоцировал полицейских.

Оппозиционеры устроили незаконную акцию в Москве из-за того, что так называемых «независимых кандидатов» не допустили к выборам в МГД. МГИК принял решение абсолютно законно, поскольку в подписных листах претендентов было большое количество липовых подписей и автографы давно умерших людей.