Сирия, 4 августа. Тонна взрывчатки изъята в Алеппо из тайника боевиков. Войска САР отразили атаку «спящих ячеек» ИГ1* в Дейр-эз-Зоре. В Хаме САА ведет ответный огонь по позициям радикалов «Джейш аль-Изза» в ответ на нарушение условий перемирия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли несколько военнослужащих в Хомсе при взрыве на авиабазе, обмениваются ударами с радикалами в северо-западной части Хамы, в Дейр-эз-Зоре отразили нападение ИГ.

«Исламское государство1»: напало на подразделение иракской армии на севере Ирака, лишилось боеприпасов и одной подпольной ячейки в Алеппо, обвиняется в подрыве автомобиля в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: снова обстреляла жилые кварталы города Алеппо из миномета.

Курды: взяли на себя ответственность за серию нападений на ССА в Африне, проводят расследование подрыва патрульного автомобиля SDF в Ракке, осуществили рейды в Хасаке.

ВС Турции: нанесли авиаудары на севере Ирака, нейтрализовав шесть курдских боевиков, направили конвой тяжелой военной техники в сопровождении боевиков «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» к своему наблюдательному пункту в Идлибе.

Международная коалиция: патрулирует улицы в Хасаке.

«Джейш Аль-Изза»: обстреляла позиции сирийской армии со стороны города Аль-Латамина в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): разминировала на севере Алеппо один автомобиль и выясняет детали подрыва другого.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо в городе Аль-Баб была взорвана бомба, о чем сообщил портал Halab Today TV. Машина была подорвана рядом со школой Аль-Мухедезе. Как оказалось, взорванный автомобиль принадлежал Абу Абдо Аль-Ансари – полевому командиру группировки «Файлак Аш-Шам». Он сам и еще три боевика были ранены, всего пострадало девять человек, считая мирных жителей. Так называемая военная полиция «Сирийской свободной армии» (ССА) оцепила район и проводит расследование инцидента. «Силы безопасности» боевиков ССА также обезвредили бомбу, заложенную в машине полевого командира в городе Джараблус, как сообщает новостное агентство Masar Press Net. Источник также сообщил о рейде турецкой армии в Аль-Бабе. Была обезврежена «спящая ячейка» ИГИЛ1. Из тайника изъяли сорок ящиков с поясами смертников и взрывными устройствами, общий вес которых — около тонны.

Днем «Освободительные силы Африна» заявили о причастности к нападениям на протурецких боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА) в городах Мареа, Азаз и Аль-Баб, как передал новостной портал Rojava Network. Всего, согласно заявления курдов, в ходе операций и подрывов было ликвидировано 17 боевиков из числа «Сирийской свободной армии» (ССА).

Турецкий беспилотник провел воздушную разведку в районах Алеппо и Идлиба, как сообщил Twitter-канал NDE.

В столице провинции Алеппо радикалы снова обстреляли из гранатометов жилые дома на улице Нила, как сообщил новостной портал Step News Agenсy. Боевики также открыли минометный огонь по жилым кварталам, предположительно огонь велся из Рашидина. Источник сообщает о нескольких пострадавших гражданах.

Провинция Хомс

На базе «Шайрат» к юго-востоку от Хомса раздался взрыв. Как передало новостное агентство SANA, в результате технической ошибки при транспортировке боеприпасов произошла детонация. Есть погибшие. Напомним, 21 июля в провинции Хомс был взорван участок железной дороги между поселениями Аль-Феджва и Аль-Бусейра, из-за которого пострадал экипаж товарного поезда. Позднее подпольные ячейки ИГ взяли на себя ответственность за минирование.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается о нападении подпольных бандгрупп «Исламского государства» на объекты Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Аз-Забари в восточной части провинции, передает новостное агентство Deir Ezzor 24. Нападение было отражено. Местные сообщали о звуках перестрелки, которые были слышны в течении часа около деревни. Напомним, что часть террористов ИГИЛ из состава «спящих ячеек» скрываются в пустынной местности Бадия аш-Шам.

Провинция Идлиб

Согласно информации новостного портала TR Agency, к восьмому наблюдательному пункту турецкой армии в Идлибе у поселка Сарман прибыл конвой турецкой армии, миновав границу через переход «Кафр-Лусин». Конвой сопровождали пикапы «Фронта национального освобождения» (они же — «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»). Предполагается, что подкрепление турок было направлено для радикалов, которые действуют в провинции и которые будут только укреплять свои линии обороны, пока в зоне «Большого Идлиба» действует режим прекращения огня.

Провинция Ракка

Два курдских бойца были застрелены неизвестными боевиками в деревне Аль-Кальта на севере провинции, как передает источник в сети Twitter (@XXVII27). В нападении уже обвинили террористов ИГИЛ. В поселке Кантари было подорвано самодельное взрывное устройство, установленное в патрульный автомобиль SDF, как передало новостное агентство Masar Press Net.

По данным портала Step News Agency, крупный конвой бронетехники для SDF от международной коалиции прибыл в города Кобани и Айн-Исса.

Провинция Хама

По данным источника в Twitter Rana Alasad, террористические группы нарушили перемирие на севере-западе Хамы, напав на огневые точки САА в предместьях города Аль-Касабия. Также сирийские военнослужащие отразили атаку радикалов группировки «Джейш аль-Изза» в районе городов Аль-Латамина, Кафр-Зета и у поселка Закят, о чем сообщил новостной канал SMM Syria.

Оппозиционный информационный портал Masar Press Net сообщил, что у города Аль-Джубейн боевики из состава бандгруппы «Фатах аль-Мубин» подбили снарядом из противотанковой установки танк Сирийской арабской армии (САА). Однако официальные СМИ не подтверждали данные сведения.

Провинция Хасака

Ночью турецкая армия обстреляла контрольно-пропускные пункты курдской «милиции» «Асайиш» в окрестностях города Камышлы. При обстреле пострадало пять курдских бойцов. В ответ «Демократические силы Сирии» (SDF) направили бандгруппу к турецкой границе, которая заняла позиции неподалеку и приграничного города Нусайбин, как сообщает новостной портал Step News Agency.

SDF провели ночной рейд совместно с «Асайиш» в районе поселка Ан-Нашва, как сообщает новостной Twitter-канал Rojava Network. Только за прошедшие сутки курдами было задержано свыше 35 человек в различных поселках на востоке Хасаки, которых арестовали по подозрению в пособничестве боевикам «Исламского государства». Однако позднее источник также сообщил о взрыве на рынке в центре Камышлы. Согласно данным «Асайиш», бомба была установлена боевиками, действующими в составе «спящих ячеек» ИГИЛ. Никто из жителей не пострадал.

По словам активистов, ополченцы SDF оцепили район Гувейран города Хасака. Курды обыскивали дома и арестовывали мужчин в районах почти без разбора. Активисты ожидают, что «антитеррористические» рейды затронут каждый район провинции, но их главная цель, наряду с конфискацией у местных жителей личного оружия, вплоть до кухонных ножей, заключается в принудительной вербовке в курдские Отряды народной самообороны (YPG), как сообщает Twitter-канал Сирийской комиссии по делам задержанных и пропавших без вести лиц (@sncompad).

В Рас аль-Айне военнослужащие международной коалиции во главе с США патрулировали улицы города, как передает новостное агентство Anna News.

Ирак

На севере Ирака турецкая армия продолжает операцию «Коготь» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Согласно данным турецкого новостного агентства Anadolu, сегодня днем в результате авиаудара ВВС Турции в районе Хафтани было нейтрализовано шесть курдских радикалов. Первый этап кампании был начат 27 мая в провинции Киркук под руководством главы министерства обороны Турции Хулуси Акара. За это время было ликвидировано свыше 70 членов РПК.

По данным того же источника, один иракский солдат был убит и еще один ранен в результате снайперского обстрела со стороны боевиков ИГИЛ в районе Ялавла на севере Ирака. Части иракской армии начали поисковую кампанию в регионе, чтобы выследить исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.