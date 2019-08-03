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Появилось видео жесткого разгона митингующих в Гонконге

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Появилось видео жесткого разгона митингующих в Гонконге

Пекин, 3 августа. Сотрудники полиции Гонконга применяют слезоточивый газ и используют дубинки для разгона группы протестующих, рассредоточившихся в нескольких районах в материковой части города, сообщили местные СМИ. 

Десятки тысяч радикально настроенных демонстрантов вышли в субботу на очередную акцию протеста, которая в итоге вышла за пределы согласованного маршрута шествия. Изначально участники акции собрались в густонаселенном районе Монгкок, откуда хаотично разошлись группами в разные стороны.

Демонстранты перекрывали дороги, некоторых из митингующих принялись осаждать полицейские участки в разных районах и забрасывать их яйцами.

Напомним, несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста, вызванные законопроектом, согласно которому Гонконгу будет разрешено выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции.

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Источник: ТАСС
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